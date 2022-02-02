Открытие Олимпиады в Пекине запланировано на 4 февраля. А 2-е – так называемый минус второй день, в который стартовал турнир смешанных пар по керлингу. К сожалению, российские спортсмены в соревнованиях не участвуют – Анна Сидорова и Алексей Тимофеев уступили решающий отборочный матч американцам в конце прошлого года. А вот аналогичный турнир в олимпийском Пхенчхане-2018 запомнился многим. Сперва – успехом российской пары, а после – допинг-скандалом.

Итоги олимпийского турнира в Пхенчхане и допинг-скандал

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На Олимпиаде-2018 соревнования по керлингу для России начались с громкого успеха. Смешанная пара в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого выиграла бронзовые медали, особенно значимые тем, что подобное было впервые в истории российского керлинга.

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Александр Крушельницкий Фото: Getty Images

Но счастье длилось недолго. Бронза принадлежала им всего несколько дней, а после МОК объявил о положительной допинг-пробе Крушельницкого на мельдоний, сданной после игры за третье место с норвежцами. Это был скандал. Россия и так выступала в Пхенчхане без флага, гимна и многих спортсменов, не допущенных до Олимпиады из-за допинга в Сочи-2014, порою без объяснения причин, а тут новый случай.

«Русские украли наш момент славы. Они получили нашу медаль на пьедестале Пхенчхана. Мы трудились на протяжении всей Олимпиады, чтобы достичь своей цели – медали Игр. Но остались четвертыми. А оказалось, что русские могли иметь преимущество над нами из-за обмана. Это ужасно», – возмущался норвежец Магнус Недреготтен, который с партнершей Кристин Скаслиен проиграл российским спортсменам малый финал.

Как запрещенный препарат мельдоний попал в организм, внятно объяснить Александр так и не сумел. Керлингист получил 4-летнюю дисквалификацию до 12 февраля 2022 года – максимальную в таких случаях. Спортивный арбитражный суд (CAS) обосновал суровый срок отсутствием внятных аргументов, ссылки на провокацию не приняли во внимание. Так что попасть на Олимпиаду в Пекин он никак не мог.

Тем не менее, Александр принял решение вернуться? Вместе с женой?

2 февраля появилась информация, что двукратный чемпион мира собирается возобновить карьеру после завершения дисквалификации, но может поменять дисциплину. Об этом рассказал глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев, продолжающий верить в невиновность спортсмена.

Александр Крушельницкий Фото: Getty Images

«Александр планирует продолжать карьеру, он имеет право выступать на официальных турнирах с весны. Мы с ним постоянно в контакте, я до сих пор верю в его непричастность к тому, что произошло. Также мы на связи с его женой Анастасией Брызгаловой, она уже сейчас является состоявшимся тренером. Под ее руководством тренируется национальная команда. Поэтому семья продолжает свои спортивные традиции. Крушельницкий в ближайшее время будет одним из лучших игроков, как мы рассчитываем. По поводу дабл-микста или мужской команды он еще решает. Александр будет выбирать, определяться, все-таки много времени прошло, наши спортсмены не стоят на месте. Ему еще предстоит пройти достаточно серьезный путь, нужно будет определиться с командой», – заявил Свищев.

А чуть позже о своих намерениях высказался и сам Крушельницкий, которому после четырех лет простоя сложно пока даже предположить, в какой он находится форме.

«Да, я планирую возвращаться. Сейчас у меня официально было два месяца на тренировки. Даты возвращения пока не могу назвать, дисквалификация заканчивается 12 февраля. Я смогу выступать на соревнованиях, если таковые будут. Эмоций у меня уже нет никаких, я горевал по прошлым Олимпийским играм. Уже все в прошлом. Сегодня мы смотрели с супругой игру, думали, как сами могли бы сыграть. У меня есть амбиции вернуться на прежний уровень, но я четыре года не имел возможности спарринговать, не ясно, как все пойдет. Первые соревнования покажут, насколько я в форме», – пояснил 29-летний спортсмен.

А вот его жена и партнерша Анастасия Брызгалова возвращаться не планирует, о чем рассказала в инстаграме: «Недавно в сторис поднимался вопрос, почему же я не возвращаюсь в спорт. Ну давайте разбираться. Возвращение в сборную предполагает выезды на сборы, которые длятся примерно три недели в месяц. Каждый месяц!!! А если к этому еще турниры прибавить... Вспоминаю, как мы с Сашей залетали домой пересобрать чемодан и снова улетали. Но тогда это было суперклассно, не было ограничительных мер, нас ничто не держало дома, мы были свободны и кайфовали от всего происходящего. Но почти год назад нас стало на одного человека больше, и, разумеется, я не готова видеть ребенка семь дней в месяц. Так что роль мамы и профессионального спортсмена для меня не совместимы».

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