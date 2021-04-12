Мужская сборная России по керлингу заняла четвертое место на чемпионате мира в Канаде. В матче за бронзу русские керлингисты уступили Швейцарии 5:6, а до этого проиграли в полуфинале Шотландии 3:5. Россию представляли Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Российская команда в связи с решением CAS выступает в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России.

Золотые медали чемпионата мира в десятый раз в истории и в третий подряд завоевали керлингисты Швеции, победившие в финале сборную Шотландии со счетом 10:5.

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