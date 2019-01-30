«Мы знаем, как выглядит фраза «порвать попу». Дарья Шмелева взяла 3 золота на ЧЕ с необычной травмой

Российская велогонщица, серебряный призер ОИ и трехкратная чемпионка мира Дарья Шмелева рассказала, как получила травму ягодичной мышцы и решила не делать перерыв в соревнованиях по этой причине.

«Когда стало понятно, что у меня травма ягодичной мышцы, многие врачи, глядя на снимки, были в шоке – они никогда ничего подобного не видели. Говорили: «Теперь мы знаем, как выглядит фраза «порвать попу».

Мы делали работу в гору, ускорения в парах (Прим. Eurosport – это происходило на тренировке в Крылатском). На следующий день чувствую – болит низ правой ягодицы, там, где она переходит в заднюю поверхность бедра. Ну, думаю, растяжение пройдет само. Тренеру не стала говорить. Появился синяк, боль стала сильной, некоторые движения делать очень некомфортно. Рассказала тренеру, начали думать, что это может быть, ходить по специалистам. Версии были разные – и защемление нерва в спине, и сильное растяжение, и что-то еще.

Она [профессор на МРТ] четко показала разрыв мышцы... Стало ясно, что дело серьезное, а прекращать тренировки нельзя – сезон на носу, кубки мира. Каждый день терплю, молчу и работаю. Разрыв мышцы может заживать год, уже привыкла, наверное», – цитирует Дарью «КП».

С незажившей травмой Шмелева ездит по треку уже три месяца, в числе турниров – ЧЕ в Глазго, откуда велогонщица привезла три золота.

Дарья Шмелева вместе с Денисом Дмитриевым и Анастасией Войновой вошла в состав сборной России на ЧМ по велоспорту на треке в Польше.

Он пройдет с 27 февраля по 3 марта в городе Прушков.

Ужасное падение на треке: гонщица упала лицом на колесо, а после влетела под велосипед соперницы

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте