23-летняя чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой

Трехкратная чемпионка мира по велотреку американка Келли Кэтлин покончила с собой.

Об этом рассказал отец 23-летний девушки. Они погибла 8 марта в своем доме в штате Калифорния, сообщает VeloNews. Причины отчаянного поступка пока не сообщаются.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Кэтлин взяла серебряную медаль.

Келли становилась чемпионкой мира три года подряд: в 2016, 2017, 2018 году.

В дополнение к спортивной карьере Кэтлин получала степень магистра вычислительной математики в Стэнфордском университете

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