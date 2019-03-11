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23-летняя чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой
Какой ужас.
Трехкратная чемпионка мира по велотреку американка Келли Кэтлин покончила с собой.
Об этом рассказал отец 23-летний девушки. Они погибла 8 марта в своем доме в штате Калифорния, сообщает VeloNews. Причины отчаянного поступка пока не сообщаются.
- На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Кэтлин взяла серебряную медаль.
- Келли становилась чемпионкой мира три года подряд: в 2016, 2017, 2018 году.
- В дополнение к спортивной карьере Кэтлин получала степень магистра вычислительной математики в Стэнфордском университете
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