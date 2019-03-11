Getty Images

23-летняя чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой

23-летняя чемпионка мира по велотреку Кэтлин покончила с собой
Eurosport

1 час назад

Какой ужас.

Трехкратная чемпионка мира по велотреку американка Келли Кэтлин покончила с собой.

Об этом рассказал отец 23-летний девушки. Они погибла 8 марта в своем доме в штате Калифорния, сообщает VeloNews. Причины отчаянного поступка пока не сообщаются.

  • На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Кэтлин взяла серебряную медаль.
  • Келли становилась чемпионкой мира три года подряд: в 2016, 2017, 2018 году.
  • В дополнение к спортивной карьере Кэтлин получала степень магистра вычислительной математики в Стэнфордском университете
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте