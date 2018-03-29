Смотрите 53-й сезон велогонки «Амстел Голд Рейс» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 15 апреля на Eurosport Player

«Амстел Голд Рейс», единственная голландская классическая гонка Мирового тура UCI, является самой важной велогонкой года в Голландии. Она впервые прошла в 1966 году, и теперь проходит каждый год в Лимбруге. Сезон-2018 начнется в Маастрихте и завершится в Валкенбурге.

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