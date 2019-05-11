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Роглич выиграл первый этап «Джиро», Йейтс – второй
Словенец показал высочайший класс.
Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем первого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». Роглич представляет команду Jumbo-Visma.
Второе место занял британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott. Тройку замкнул итальянец Винченцо Нибали (Bahrain–Merida).
- Роглич показал время 12 минут и 54 секунды, Йейтс – 13 минут и 13 секунд, Нибали – 13 минут и 17 секунд.
- Веломногодневка «Джиро д’Италия» стартовала в 102-й раз в истории. В 2018 году победу в общем зачете отпраздновал британец Крис Фрум.
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