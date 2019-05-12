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Акерманн выиграл второй этап «Джиро», Кузнецов – 7-й

Акерманн выиграл второй этап «Джиро», Кузнецов – 7-й
Eurosport

10 ч. назад

Но общий зачет пока за победителем первого этапа.

Паскаль Акерманн из Bora-Hansgrohe выиграл второй этап веломногодневки «Джиро д’Италия», проходивший по маршруту Болонья – Фучеккьо.

Вторым стал итальянец Элиа Вивиани (Deceuninck – Quick Step). Замкнул тройку австралиец Калеб Эван из Lotto Soudal. Русский велогонщик Вячеслав Кузнецов из команды Katusha Alpecin стал седьмым.

  • Лидирует в общем зачете словенец Примож Роглич.
  • Третий этап пройдет по маршруту Винчи – Орбетелло 13 мая, его протяженность составит 220 км.
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