Eurosport
Вивиани выиграл третий этап «Джиро», но победу аннулировали из-за резких маневров на финише
На последних метрах было очень жарко.
Колумбиец Фернандо Гавирия (UAE-Team Emirates) стал победителем третьего этапа «Джиро д’Италия», хотя первым финишную черту пересек не он.
Первым пришел Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), но его лишили победы за слишком резкое маневрирование на финише. Второе место у Арно Демара (Groupama – FDJ). Третьим стал победитель второго этапа «Джиро» Паскаль Акерманн (Bora-Hansgrohe).
- В общем зачете лидирует Примож Роглич, он опережает Саймона Йейтса на 19 секунд.
- Четвертый этап пройдет по маршруту Орбетелло – Фраскати 14 мая, его протяженность составит 235 километров.
Максимально боевой победный финиш Акерманна на втором этапе
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