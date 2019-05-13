Колумбиец Фернандо Гавирия (UAE-Team Emirates) стал победителем третьего этапа «Джиро д’Италия», хотя первым финишную черту пересек не он.

Первым пришел Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step), но его лишили победы за слишком резкое маневрирование на финише. Второе место у Арно Демара (Groupama – FDJ). Третьим стал победитель второго этапа «Джиро» Паскаль Акерманн (Bora-Hansgrohe).

Видео - Вивиани выиграл третий этап «Джиро», но победу аннулировали из-за резких маневров на финише 02:58

В общем зачете лидирует Примож Роглич, он опережает Саймона Йейтса на 19 секунд.

Четвертый этап пройдет по маршруту Орбетелло – Фраскати 14 мая, его протяженность составит 235 километров.

Максимально боевой победный финиш Акерманна на втором этапе

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