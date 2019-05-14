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Карапас взял четвертый этап «Джиро», Роглич лидирует в общем зачете

Карапас взял четвертый этап «Джиро», Роглич лидирует в общем зачете
Eurosport

14/05/2019 в 19:49

Лучший из россиян – Ильнур Закарин – пришел к финишу 18-м.

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar Team победил на четвертом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».

Карапас показал время 5 часов, 58 минут и 17 секунд. Вторым к финишу пришел австралиец Калеб Эван из команды Lotto Soudal, тройку лучших замкнул представитель Италии Диего Улисси (UAE Team Emirates).

Видео - Карапас взял четвертый этап «Джиро», Роглич лидирует в общем зачете

03:05
  • Представитель России Ильнур Закарин финишировал 18-м.
  • В общем зачете лидирует словенец Примож Роглич.

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