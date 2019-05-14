Getty Images
Карапас взял четвертый этап «Джиро», Роглич лидирует в общем зачете
Лучший из россиян – Ильнур Закарин – пришел к финишу 18-м.
Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar Team победил на четвертом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».
Карапас показал время 5 часов, 58 минут и 17 секунд. Вторым к финишу пришел австралиец Калеб Эван из команды Lotto Soudal, тройку лучших замкнул представитель Италии Диего Улисси (UAE Team Emirates).
- Представитель России Ильнур Закарин финишировал 18-м.
- В общем зачете лидирует словенец Примож Роглич.
Гонщики не удержались на мокрой трассе, вылетели в кусты и сшибли зрителей
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте