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Акерманн затащил пятый этап «Джиро», Роглич сохранил розовую майку
Веломногодневка становится все жарче.
Немецкий велогонщик BORA Паскаль Акерманн выиграл пятый этап веломногодневки «Джиро д'Италия».
Гонка прошла по маршруту Фраскати – Террачина (140 км). Акерманн завершил дистанцию за 3 часа 15,44 минуты. Вторым финиш пересек Фернандо Гавириа из UAE-Team Emirates, третьим – Арно Демар (Groupama - FDJ).
Представитель России Ильнур Закарин финишировал 69-м.
- В общем зачете лидирует словенец Примож Роглич.
- Следующий этап стартует 16 мая. Гонщики преодолеют 238 км из Кассино в Сан Джованни Ротондо.
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