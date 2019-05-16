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Маснада выиграл шестой этап «Джиро», Конти переместился на первое место в общем зачете
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Итальянский велогонщик Фаусто Маснада из команды Androni Giocattoli - Sidermec стал победителем шестого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия».
Маснада показал результат 5 часов 45 минут 1 секунда, вторым стал его соотечественник Валерио Конти из UAE Team Emirates (отставание – 5 секунд). Замкнул тройку лучших испанец Хосе Рохас (Movistar, +38 секунд).
Представитель России Павел Сиваков (Ineos, +7 минут 19 секунд) занял 36-е место, Ильнур Закарин (Katusha Alpecin, +7.19) – 60-е, его товарищ по команде Вячеслав Кузнецов (+7.19) – 62-е, Дмитрий Страхов (Katusha Alpecin, +23.08) – 164-е.
- Генеральную классификацию после шести этапов возглавил Конти, на 1 минуту 41 секунду от него отстает соотечественник Джованни Карбони (Bardiani CSF), третьим идет француз Нанс Петерс (AG2R Lа Mondiale, +2.09).
- Сиваков (+6.48) располагается на 28-й строчке, Закарин (+7.00) – на 29-й, Кузнецов (+19.29) – на 98-й, Страхов (+48.59) – на 159-й.
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