Испанский велогонщик Пейо Бильбао (Astana Pro Team) выиграл седьмой этап веломногодневки «Джиро д'Италия».

В пятницу пелотон «Джиро» стартовал в городе Васто. На финиш после 185 км дистанции первым из группы отрыва приехал Бильбао. Через пять секунд вторым и третьим соответственно финишировали француз Тони Галлопен (AG2R Lа Mondiale) и итальянец Давиде Формоло (Bora-Hansgrohe).

Лучшим из представителей России на этом этапе стал Павел Сиваков (Ineos), приехавший на финиш 21-м с отставанием в 1 минуту 7 секунд.

В этой же группе (30-м) приехал на финиш российский капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин.

В генеральной классификации по-прежнему лидирует итальянец Валерио Конти (UAE Team Emirates).

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