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Эван выиграл восьмой этап

Эван выиграл восьмой этап
Eurosport

4 ч. назад

Восемь этапов – семь разных победителей.

Австралийский гонщик Lotto Soudal Калеб Эван выиграл восьмой этап супермногодневки «Джиро д’Италия», проходившей по маршруту Торторето – Пезаро.

Вторым стал Элиа Вивьяни (Deceuninck – Quick Step), третьим пришел немецкий велогонщик Паскаль Аккерман (BORA – hansgrohe).

  • В общем зачете продолжает лидировать Валерио Конти (UAE Team Emirates).
  • Девятый этап пройдет 19 мая и это будет разделка по маршруту Риччоне – Сан-Марино.
  • «Джиро д'Италия» завершится в Вероне 2 июня.

Вивьяни выиграл третий этап «Джиро», но победу аннулировали из-за резких маневров на финише

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