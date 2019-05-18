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Эван выиграл восьмой этап
Восемь этапов – семь разных победителей.
Австралийский гонщик Lotto Soudal Калеб Эван выиграл восьмой этап супермногодневки «Джиро д’Италия», проходившей по маршруту Торторето – Пезаро.
Вторым стал Элиа Вивьяни (Deceuninck – Quick Step), третьим пришел немецкий велогонщик Паскаль Аккерман (BORA – hansgrohe).
- В общем зачете продолжает лидировать Валерио Конти (UAE Team Emirates).
- Девятый этап пройдет 19 мая и это будет разделка по маршруту Риччоне – Сан-Марино.
- «Джиро д'Италия» завершится в Вероне 2 июня.
Вивьяни выиграл третий этап «Джиро», но победу аннулировали из-за резких маневров на финише
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