Словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич выиграл разделку на девятом этапе «Джиро д’Италия».

Он на 11 секунд опередил бельгийца Виктора Кампенартса из Lotto Soudal и ровно на минуту Бауке Моллема (Trek-Segafredo). Лучшим из российских спортсменов стал Ильнур Закарин: он приехал 13-м с отставанием в 1 минуту 56 секунд.

В общем зачете лидирует Валерио Конти, его преимущество над Рогличем составляет 1 минуту 50 секунд.

Десятый этап веломногодневки пройдет по маршруту Равенна – Модена. Его длина – 145 километров.

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