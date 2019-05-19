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Роглич выиграл разделку на девятом этапе «Джиро»
Но отставание от Конти все еще велико.
Словенский гонщик Jumbo-Visma Примож Роглич выиграл разделку на девятом этапе «Джиро д’Италия».
Он на 11 секунд опередил бельгийца Виктора Кампенартса из Lotto Soudal и ровно на минуту Бауке Моллема (Trek-Segafredo). Лучшим из российских спортсменов стал Ильнур Закарин: он приехал 13-м с отставанием в 1 минуту 56 секунд.
- В общем зачете лидирует Валерио Конти, его преимущество над Рогличем составляет 1 минуту 50 секунд.
- Десятый этап веломногодневки пройдет по маршруту Равенна – Модена. Его длина – 145 километров.
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