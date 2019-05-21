Французский велосипедист Арно Демар из команды Groupama – FDJ выиграл 145-километровую гонку на десятом этапе «Джиро д’Италия».

Он опередил итальянца Элия Вивьяни из Deceuninck – Quick-Step и немца Рюдигера Селига из BORA – HANSGROHE. Победитель определился на ленточке – перед финишем от основного пелотона оторвалась группа из нескольких человек.

В общем зачете лидирует Валерио Конти, его преимущество над Приможем Рогличем составляет 1 минуту 50 секунд.

11-й этап пройдет по маршруту Карпи – Нови-Лигуре, длина дистанции – 221 километр.

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