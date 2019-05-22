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Эван выиграл 11-й этап, Демар возглавил спринтерский зачет

Эван выиграл 11-й этап, Демар возглавил спринтерский зачет
Eurosport

27 мин. назад

Розовая майка по-прежнему у Конти.

Австралийский велогонщик Калеб Эван выиграл 11-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия».

Эван (Lotto - Soudal) по итогам 221 км дистанции опередил в спринте француза Арно Демара (Groupama - FDJ). Немец Паскаль Акерманн (BORA - hansgrohe) финишировал третьим. Лучшим из представителей России стал Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin), приехавший 16-м.

  • Лидером в общем зачете остается итальянец Валерио Конти из UAE Team Emirates, при этом Демар опередил Акерманна в спринтерской классификации.
  • «Джиро д'Италия» завершится 2 июня индивидуальной гонкой с раздельным стартом.

Сверхплотный финиш восьмого этапа – Эван не без труда удержался первым

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