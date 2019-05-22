Getty Images
Эван выиграл 11-й этап, Демар возглавил спринтерский зачет
Розовая майка по-прежнему у Конти.
Австралийский велогонщик Калеб Эван выиграл 11-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия».
Эван (Lotto - Soudal) по итогам 221 км дистанции опередил в спринте француза Арно Демара (Groupama - FDJ). Немец Паскаль Акерманн (BORA - hansgrohe) финишировал третьим. Лучшим из представителей России стал Вячеслав Кузнецов (Katusha-Alpecin), приехавший 16-м.
- Лидером в общем зачете остается итальянец Валерио Конти из UAE Team Emirates, при этом Демар опередил Акерманна в спринтерской классификации.
- «Джиро д'Италия» завершится 2 июня индивидуальной гонкой с раздельным стартом.
Сверхплотный финиш восьмого этапа – Эван не без труда удержался первым
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте