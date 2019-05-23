12-й этап «Джиро д’Италия»-2019 протяженностью 158 км прошел по маршруту Кунео – Пинероло.

Доминировали хозяева супермногодневки: Чезаре Бенедетти из Bora-Hansgrohe пришел к финишу первым, а за ним следовал Дамиано Карузо (Bahrain-Merida). Тройку замкнул ирландский велогонщик Эдди Данбар из Team INEOS.

А вот в генеральной классификации дела у хозяев не такие радужные: итальянец Валерио Конти уступил розовую майку лидера партнеру по UAE Team Emirates Яну Поланцу из Словении.

13-й этап «Джиро» пройдет 24 мая по маршруту Пинероло – Черезоле-Реале.

Участники преодолеют 196 км.

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