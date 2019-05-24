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Закарин выиграл 13-й этап «Джиро»
А еще Ильнур ворвался в тройку общего зачета.
Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия», проходивший по маршруту Пинероло – Черезоле-Реале с финишем в подъем первой категории.
Он на 35 секунд опередил Микеля Ниеве (Mitchelton-Scott), ставшего вторым. Приехавшего третьим Микеля Ланду (Movistar) Закарин обогнал на 1 минуту 20 секунд.
- В общем зачете лидирует Ян Поланц (UAE-Team Emirates), Закарин вышел на третье место с отставанием в 2 минуты 56 секунд.
- Закарин уже брал этап на «Джиро» в 2015 году и на «ТДФ» годом позже.
- 14-й этап пройдет 25 мая по маршруту Сан-Венсан – Курмайор, его протяженность 131 км.
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