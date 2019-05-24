Российский велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин прокомментировал победу на 13-м этапе «Джиро д’Италия».

«Сегодня я делал максимум с прицелом на генеральную классификацию, но немного удивлен, что смог выиграть этап. Плана приехать к финишу первым у меня не было. Буду продолжать бороться за розовую майку.

Роглич без поддержки команды? Он сильный велогонщик. При поддержке партнеров или без нее – в любом случае он силен.

Буду ли завтра вновь атаковать на ранней стадии этапа? Посмотрим. Надо немного отдохнуть, а завтра будет видно», – сказал Закарин.

Закарин выиграл третий этап на Гранд-турах в карьере.

Он идет третьим в общем зачете, отставая от лидера на 2 минуты 56 секунды.

Насладись третьей победой Закарина на этапах Гранд-туров

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