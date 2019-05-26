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Катальдо из Astana Pro Team выиграл 15-й этап «Джиро»
Розовая майка осталась у эквадорца Карапаса.
Итальянский велогонщик Astana Pro Team Дарио Катальдо победил на 15-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия».
Катальдо финишировал с результатом 5 часов 48 минут 15 секунд. Вторым стал его соотечественник Маттиа Каттанео (Androni Giocattoli - Sidermec). Замкнул тройку британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott.
Представитель России Павел Сиваков из Ineos стал 16-м и сохранил белую майку как лучший молодой велогонщик «Джиро» на данный момент. Его соотечественник Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin занял 17-е место.
- В генеральной классификации лидерство сохранил эквадорец Ричард Карапас (64 часа 24 минуты) из Movistar. Далее располагаются словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma; +47 секунд) и итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida; +1 минута 47 секунд).
- Сиваков (+5,48) идет девятым, Закарин (+6,57) занимает 11-е место.
Карапас выиграл 14-й этап «Джиро», Закарин уступил больше семи минут
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