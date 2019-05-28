Итальянский велогонщик Джулио Чиччоне из Trek-Segafredo победил на 16-м этапе веломногодневки «Джиро д'Италия».

Этап с финишем в гору и прохождением трех категорийных вершин, в том числе Мортироло, состоялся в дождливую погоду. До старта гонки организаторы исключили из маршрута прохождение Гавии в связи с опасностью схода лавины.

На финиш Чиччоне приехал вместе с чехом Яном Гиртом из Astana Pro Team, который не смог обойти его на заключительных метрах дистанции. Через 1 минуту 20 секунд финишировал еще один итальянец – Фаусто Маснада (Androni Giocattoli - Sidermec).

Через 1 минуту 41 секунду после победителя на финиш приехала группа с итальянцем Винченцо Нибали и главными фаворитами в борьбе за генеральную классификацию, в составе которой был эквадорец Ричард Карапас (Movistar). Карапас по итогам этапа сохранил лидерство, Нибали проигрывает ему в общем зачете 1 минуту 47 секунд. Третьим идет словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma.

Девятое место занимает представитель России Павел Сиваков из Ineos (7 минут 51 секунда), который на 16-м этапе лишился майки лучшего молодого гонщика, проиграв победителю 3 минуты 44 секунды.

Капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин приехал на финиш через 4 минуты 46 секунд после победителя.

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