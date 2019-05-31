Eurosport
Чавес выиграл 19-й этап «Джиро», Карапасу осталось 2 этапа до победы
Колумбиец победил, эквадорец лидирует в тотале.
Колумбиец Джоан Чавес из команды Mitchelton-Scott выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия», проходивший по маршруту Тревизо – Сан-Мартино-ди-Кастроцца.
Вторым стал Андреа Вендраме (Androni Giocattoli – Sidermec), проигравший 10 секунд. Третьим приехал Амаро Антунеш (CCC), он отстал от Чавеса на 12 секунд.
- Группа лидеров общего зачета финишировала, поэтому осталась без изменений. Ричард Карапас опережает Винченцо Нибали на 1 минуту 54 секунды и Приможа Роглича на 2 минуты 14 секунд.
- 20-й этап пройдет по маршруту Фельтре – Монте-Авена, протяженность участка 194 км.
Если тебя расстроил одиночный финиш прошлого этапа, то зацени рубку на 18-м
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