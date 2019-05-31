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Чавес выиграл 19-й этап «Джиро», Карапасу осталось 2 этапа до победы

Чавес выиграл 19-й этап «Джиро», Карапасу осталось 2 этапа до победы
Eurosport

24 мин. назад

Колумбиец победил, эквадорец лидирует в тотале.

Колумбиец Джоан Чавес из команды Mitchelton-Scott выиграл 19-й этап «Джиро д’Италия», проходивший по маршруту Тревизо – Сан-Мартино-ди-Кастроцца.

Вторым стал Андреа Вендраме (Androni Giocattoli – Sidermec), проигравший 10 секунд. Третьим приехал Амаро Антунеш (CCC), он отстал от Чавеса на 12 секунд.

Видео - Чавес выиграл 19-й этап «Джиро», Карапасу осталось 2 этапа до победы

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  • Группа лидеров общего зачета финишировала, поэтому осталась без изменений. Ричард Карапас опережает Винченцо Нибали на 1 минуту 54 секунды и Приможа Роглича на 2 минуты 14 секунд.
  • 20-й этап пройдет по маршруту Фельтре – Монте-Авена, протяженность участка 194 км.

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