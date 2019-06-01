Eurosport
Гонщик из Astana Pro Team избил болельщика, этап выиграл Бильбао
Развязка случится уже в воскресенье.
Колумбийский велогонщик Astana Pro Team Мигель Анхель Лопес подрался с болельщиком на финише 20-го этапа веломногодневки «Джиро д'Италия».
Во время гонки один из фанатов побежал за велосипедистами и помешал Лопесу, вызвав падение колумбийца. После этого Лопес нанес сидящему мужчине несколько ударов, выкинул его бейсболку и продолжил движение.
Победу на 20-м этапе одержал испанец Пейо Бильбао из Astana Pro Team, показавший время 5.46,02. Второе место занял его соотечественник из Movistar Микель Ланда (то же время), третье – итальянец Джулио Чиччоне (Trek-Segafredo, +0,02).
- Перед заключительным этапом «Джиро» в генеральной классификации лидирует эквадорец Ричард Карапас (Movistar), следом идут итальянец Винченцо Нибали (UAE Team Emirates) и уже упомянутый испанец Ланда.
- Финальный 21-й этап веломногодневки пройдет в воскресенье, 2 июня.
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