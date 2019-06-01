Колумбийский велогонщик Astana Pro Team Мигель Анхель Лопес подрался с болельщиком на финише 20-го этапа веломногодневки «Джиро д'Италия».

Во время гонки один из фанатов побежал за велосипедистами и помешал Лопесу, вызвав падение колумбийца. После этого Лопес нанес сидящему мужчине несколько ударов, выкинул его бейсболку и продолжил движение.

Видео - Лопес из «Астаны» несколько раз ударил фаната, который выбежал на трассу и спровоцировал падение 01:25

Победу на 20-м этапе одержал испанец Пейо Бильбао из Astana Pro Team, показавший время 5.46,02. Второе место занял его соотечественник из Movistar Микель Ланда (то же время), третье – итальянец Джулио Чиччоне (Trek-Segafredo, +0,02).

Видео - Пейо Бильбао из Astana Pro Team выиграл 20-й этап 02:59

Перед заключительным этапом «Джиро» в генеральной классификации лидирует эквадорец Ричард Карапас (Movistar), следом идут итальянец Винченцо Нибали (UAE Team Emirates) и уже упомянутый испанец Ланда.

Финальный 21-й этап веломногодневки пройдет в воскресенье, 2 июня.

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