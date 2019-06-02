Велогонщик команды Movistar Ричард Карапас победил в общем зачете веломногодневки «Джиро д'Италия» и стал первым эквадорцем в истории, выигравшим Гранд-тур.

«Джиро д'Италия» завершилась в Вероне индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 17 км. Карапас перед разделкой имел преимущество над итальянцем Винченцо Нибали (UAE Team Emirates) в 1 минуту 54 секунды – и ему хватило этого, чтобы по ее итогам сохранить лидерство в генеральной классификации.

До этого эквадорские велогонщики ни разу в истории не выигрывали «Джиро», «Тур де Франс» или «Вуэльту».

Победу на 21-м этапе «Джиро»-2019 одержал американец Чед Хага (Team Sunweb).

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