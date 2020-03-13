Организаторы престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» перенесли ее старт на неопределенный срок.

На эту меру пошли из-за решения правительства Венгрии, на территории которой должны были пройти три первых этапа.

«Принимая во внимание международную и национальную ситуацию, компания RCS Sport объявляет, что проведение «Джиро д’Италия-2020» перенесено.

Новая дата будет объявлена не ранее 3 апреля, когда закончится срок действия постановления президента Италии и только после консультаций с правительством, местными и республиканскими властями, а также со спортивными федерациями Италии и мира», – говорится в заявлении организаторов.

Первоначально «Джиро» было запланировано с 9 по 31 мая.

В 2020 году веломногодневка должна быть впервые зайти в Венгрию. Организаторы хотели, чтобы турнир в 14-й раз стартовал за пределами Италии.

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