Велоспорт
Джиро д'Италия

RTBF: велоспорт вернется 1 августа, «Джиро» и «Тур де Франс» пройдут осенью

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Паскаль АккерманПаскаль Аккерман

Паскаль Аккерман

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Потенциально соревнования растянутся до конца ноября.

Сезон велогонок, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится с началом августа.

Первым заездом станет однодневная «Страде Бьянка», которая пройдет в Тоскане 1 августа. Далее пройдет «Милан – Сан-Ремо» и «Криториум Дофине». Планируется, что с 29 августа по 20 сентября пройдет «Тур де Франс» – гонка станет первой веломногодневкой Гранд-тура в этом сезоне. «Джиро д'Италия» должен состояться с 3 по 25 октября, «Вуэльта» стартует в ноябре.

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Даты появились на сайте бельгийского канала RTBF – источник ссылается на предварительный календарь событий Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI).

  • В велосипедном сообществе все еще существуют опасения о второй волне пандемии, но гонщики надеются провести сезон.
  • Обычно «Джиро д’Италия» проходит в мае-июне – ивент перенесли, как и «Тур де Франс».

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