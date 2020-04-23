Паскаль Аккерман
Фото: Getty Images
Потенциально соревнования растянутся до конца ноября.
Сезон велогонок, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится с началом августа.
Первым заездом станет однодневная «Страде Бьянка», которая пройдет в Тоскане 1 августа. Далее пройдет «Милан – Сан-Ремо» и «Криториум Дофине». Планируется, что с 29 августа по 20 сентября пройдет «Тур де Франс» – гонка станет первой веломногодневкой Гранд-тура в этом сезоне. «Джиро д'Италия» должен состояться с 3 по 25 октября, «Вуэльта» стартует в ноябре.
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Даты появились на сайте бельгийского канала RTBF – источник ссылается на предварительный календарь событий Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI).
- В велосипедном сообществе все еще существуют опасения о второй волне пандемии, но гонщики надеются провести сезон.
- Обычно «Джиро д’Италия» проходит в мае-июне – ивент перенесли, как и «Тур де Франс».
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