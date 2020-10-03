Итальянец Филиппо Ганна из Ineos Grenadiers выиграл первый этап «Джиро д’Италия».

Веломногодневка стартовала на Сицилии индивидуальной гонкой. Спортсмены проехали 15,1 км между Монреале и Палермо – Ганна преодолел дистанцию за 15 минут 24 секунды, вторым стал португалец Жоау Педру Алмейда из Deceuninck-Quick Step (+22 секунды), третьим приехал датчанин Миккель Бьерг из UAE Team Emirates (+22 секунды).

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«Я знал, что являюсь одним из фаворитов, но старался сохранять спокойствие. Мы сделали это, какой отличный результат и какая радость примерить розовую майку на моем первом «Джиро» – отличная примета для остальной части веломногодневки», – порадовался Филиппо.

  • Второй этап пройдет 4 октября.
  • Гонщики проедут 149 километров из Алькамо в Агридженто.

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