Веломногодневка стартовала на Сицилии индивидуальной гонкой. Спортсмены проехали 15,1 км между Монреале и Палермо – Ганна преодолел дистанцию за 15 минут 24 секунды, вторым стал португалец Жоау Педру Алмейда из Deceuninck-Quick Step (+22 секунды), третьим приехал датчанин Миккель Бьерг из UAE Team Emirates (+22 секунды).

«Я знал, что являюсь одним из фаворитов, но старался сохранять спокойствие. Мы сделали это, какой отличный результат и какая радость примерить розовую майку на моем первом «Джиро» – отличная примета для остальной части веломногодневки», – порадовался Филиппо.