5 октября прошел 3-й этап престижной супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики проехали 150 км по маршруту с финишем на вершине первой категории.

Победителем 3-го этапа стал эквадорский гонщик Джонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling, показавший время 4 часа, 2 минуты и 33 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Висконти из команды Vini Zabù-KTM (4 часа, 2 минуты и 54 секунды), третье – бельгиец Харм Ванхуке из команды Lotto-Soudal (4 часа, 3 минуты и 3 секунды).