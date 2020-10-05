5 октября прошел 3-й этап престижной супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики проехали 150 км по маршруту с финишем на вершине первой категории.

Победителем 3-го этапа стал эквадорский гонщик Джонатан Кайседо из команды EF Pro Cycling, показавший время 4 часа, 2 минуты и 33 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Висконти из команды Vini Zabù-KTM (4 часа, 2 минуты и 54 секунды), третье – бельгиец Харм Ванхуке из команды Lotto-Soudal (4 часа, 3 минуты и 3 секунды).

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  • Ранее словенец Тадей Погачар стал победителем другого Гранд-тура – «Тур де Франс».
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