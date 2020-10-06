6 октября завершился четвертый этап престижной супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики проехали 140 км по маршруту с вершиной третьей категории.
Победу в гонке одержал француз Арно Демар из команды FDJ, показавший время 3 часа, 22 минуты и 13 секунд. Второе место у представителя Словакии Петера Сагана (BORA-Hansgrohe), третье – у итальянца Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step).
Тур де Франс
🚲 Беннет выиграл заключительный этап, Погачара официально наградили
Главные моменты 4-го этапа «Джиро»
- Ранее словенец Тадей Погачар стал победителем другого Гранд-тура – «Тур де Франс».
- «Джиро д'Италия» должна была традиционно пройти в мае-июне, но из-за пандемии коронавируса гонки сдвинули на октябрь.
Джиро д'Италия
Эван выиграл 11-й этап, Демар возглавил спринтерский зачет
Джиро д'Италия
Демар на ленточке выиграл 10-й этап «Джиро»