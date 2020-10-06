6 октября завершился четвертый этап престижной супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики проехали 140 км по маршруту с вершиной третьей категории.

Победу в гонке одержал француз Арно Демар из команды FDJ, показавший время 3 часа, 22 минуты и 13 секунд. Второе место у представителя Словакии Петера Сагана (BORA-Hansgrohe), третье – у итальянца Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step).

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Главные моменты 4-го этапа «Джиро»

  • Ранее словенец Тадей Погачар стал победителем другого Гранд-тура – «Тур де Франс».
  • «Джиро д'Италия» должна была традиционно пройти в мае-июне, но из-за пандемии коронавируса гонки сдвинули на октябрь.

Наиключевейшие моменты третьего этапа «Джиро»

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