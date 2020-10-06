6 октября завершился четвертый этап престижной супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики проехали 140 км по маршруту с вершиной третьей категории.

Победу в гонке одержал француз Арно Демар из команды FDJ, показавший время 3 часа, 22 минуты и 13 секунд. Второе место у представителя Словакии Петера Сагана (BORA-Hansgrohe), третье – у итальянца Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step).