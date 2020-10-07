7 октября завершился пятый этап престижной супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Его победителем стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна из команды Ineos.

Ганна преодолел дистанцию 225 км за 5 часов 59 минут 17 секунд. Второе место занял австриец Патрик Конрад из Bora-Hansgrohe, третье – португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-QuickStep, оба гонщика отстали от Ганны на 34 секунды.