7 октября завершился пятый этап престижной супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Его победителем стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна из команды Ineos.
Ганна преодолел дистанцию 225 км за 5 часов 59 минут 17 секунд. Второе место занял австриец Патрик Конрад из Bora-Hansgrohe, третье – португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-QuickStep, оба гонщика отстали от Ганны на 34 секунды.
Джиро д'Италия
Главные моменты 5-го этапа «Джиро»
Главные моменты 5-го этапа «Джиро»
- Россиянин Ильнур Закарин пришел к финишу 18-м (+0.34), Павел Кочетков занял 52-е место (+8.57).
- В общем зачете «Джиро» лидирует Алмейда (17:06.23), второе место занимает испанец Пейо Бильбао (+0.43) из Bahrain-Mclaren, третье – представитель Нидерландов Вилко Келдерман (+0.48) из Sunweb.
Джиро д'Италия
Демар взял 4-й этап «Джиро»
Джиро д'Италия
Главные моменты 4-го этапа «Джиро»