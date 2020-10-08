Французский гонщик Арно Демар, представляющий команду FDJ, стал победителем шестого этапа супервеломногодневки «Джиро д'Италия».

В финишном спринте Демар опередил австралийца Майкла Мэтьюза (Sunweb) и итальянца Фабио Феллине (Astana Pro Team).

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  • Для Демара это уже вторая победа на нынешней «Джиро» – ранее он выиграл четвертый этап многодневки.
  • В прошлом году победителем «Джиро д'Италия» стал эквадорец Ричард Карапас.

Наиключевейшие моменты третьего этапа «Джиро»

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