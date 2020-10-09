Лучший результат показал французский гонщик Арно Демар из команды Groupama-FDJ. Ранее он был лучшим на четвертом и шестом этапах. Вторым стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третьим – австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb.