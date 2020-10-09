В Италии завершился седьмой этап веломногодневки «Джиро д'Италия».
Лучший результат показал французский гонщик Арно Демар из команды Groupama-FDJ. Ранее он был лучшим на четвертом и шестом этапах. Вторым стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третьим – австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb.
Джиро д'Италия
Демар снова выиграл этап «Джиро»
Розовую майку удерживает португалец Жоау Алмейда из команды Deceuninck-Quickstep.
- Восьмой этап пройдет 10 окрября.
- Гонщики проедут 200 км по маршруту Джовинаццо – Виесте.
Джиро д'Италия
Демар взял 4-й этап «Джиро»
Джиро д'Италия
Демар снова выиграл этап «Джиро»