В Италии завершился седьмой этап веломногодневки «Джиро д'Италия».

Лучший результат показал французский гонщик Арно Демар из команды Groupama-FDJ. Ранее он был лучшим на четвертом и шестом этапах. Вторым стал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe, третьим – австралиец Майкл Мэттьюс из Team Sunweb.

Джиро д'Италия
Демар снова выиграл этап «Джиро»
ВЧЕРА В 17:04

Розовую майку удерживает португалец Жоау Алмейда из команды Deceuninck-Quickstep.

  • Восьмой этап пройдет 10 окрября.
  • Гонщики проедут 200 км по маршруту Джовинаццо – Виесте.

Тролль вселился в тело пса и выскочил на середину трассы во время «Джиро»

Джиро д'Италия
Демар взял 4-й этап «Джиро»
06/10/2020 В 18:31
Джиро д'Италия
Демар снова выиграл этап «Джиро»
ВЧЕРА В 17:04