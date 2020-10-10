Британец преодолел дистанцию 200 км за 4 часа 50 минут 9 секунд, для 32-летнего спортсмена это всего вторая победа на этапах «Джиро». Второе время показал итальянец Сальваторе Пуччо из Ineos, третий результат у британца Мэттью Холмс из Lotto.