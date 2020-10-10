Британский велогонщик Алекс Даусетт из Israel Start-Up Nation быстрее всех проехал восьмой этап веломногодневки «Джиро д'Италия».
Британец преодолел дистанцию 200 км за 4 часа 50 минут 9 секунд, для 32-летнего спортсмена это всего вторая победа на этапах «Джиро». Второе время показал итальянец Сальваторе Пуччо из Ineos, третий результат у британца Мэттью Холмс из Lotto.
Джиро д'Италия
Изумительный спринт Демара помог ему взять 3-й этап «Джиро» из семи
Розовая майка лидера генеральной классификации по-прежнему у португальца Жоау Алмейда из команды Deceuninck-Quickstep.
- Девятый этап протяженностью 208 км пройдет 11 октября.
- «Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз.
Джиро д'Италия
Массивный завал на 7-м этапе, из которого кто-то выбирался по полчаса
Джиро д'Италия
Демар выиграл второй этап «Джиро» подряд и третий в сумме