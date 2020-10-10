Британский велогонщик Алекс Даусетт из Israel Start-Up Nation быстрее всех проехал восьмой этап веломногодневки «Джиро д'Италия».

Британец преодолел дистанцию 200 км за 4 часа 50 минут 9 секунд, для 32-летнего спортсмена это всего вторая победа на этапах «Джиро». Второе время показал итальянец Сальваторе Пуччо из Ineos, третий результат у британца Мэттью Холмс из Lotto.

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Розовая майка лидера генеральной классификации по-прежнему у португальца Жоау Алмейда из команды Deceuninck-Quickstep.

  • Девятый этап протяженностью 208 км пройдет 11 октября.
  • «Джиро д'Италия» проходит в 103-й раз.

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