11 октября состоялся девятый этап супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики проехали горный маршрут протяженностью 208 км с двумя вершинами первой категории и двумя вершинами второй категории сложности.
Победителем девятого этапа стал португальский гонщик Рубен Геррейро, представляющий команду EF Pro Cycling, он показал время 5 часов, 41 минута и 20 секунд. Вторым к финишу пришел испанец Хонатан Кастровьехо из команды Ineos Grenadiers (+08.000), третьим – датчанин Миккел Бьерг из команды UAE Team Emirates (+58.000).
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- Лидерство в общем зачете сохранил португалец Жоау Алмейда из команды Deceuninck-Quick Step.
- В прошлом году победителем «Джиро д'Италия» стал эквадорец Ричард Карапас.
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