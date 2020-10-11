11 октября состоялся девятый этап супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики проехали горный маршрут протяженностью 208 км с двумя вершинами первой категории и двумя вершинами второй категории сложности.

Победителем девятого этапа стал португальский гонщик Рубен Геррейро, представляющий команду EF Pro Cycling, он показал время 5 часов, 41 минута и 20 секунд. Вторым к финишу пришел испанец Хонатан Кастровьехо из команды Ineos Grenadiers (+08.000), третьим – датчанин Миккел Бьерг из команды UAE Team Emirates (+58.000).