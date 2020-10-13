Победу в гонке одержал словацкий спортсмен Петер Саган, представляющий команду BORA-hansgrohe, он показал результат 4 часа, 1 минута и 56 секунд. Вторым к финишу пришел американец Брэндон Макналти из UAE-Team Emirates (+19.000), третьим – португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step (+23.000).