13 октября состоялся 10-й этап супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики преодолели дистанцию 177 км.
Победу в гонке одержал словацкий спортсмен Петер Саган, представляющий команду BORA-hansgrohe, он показал результат 4 часа, 1 минута и 56 секунд. Вторым к финишу пришел американец Брэндон Макналти из UAE-Team Emirates (+19.000), третьим – португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step (+23.000).
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