Победителем стал француз Арно Демар из команды FDJ, показавший результат 4 часа, 3 минуты и 52 секунды. Второе место – у словацкого спортсмена Петера Сагана из команды BORA-hansgrohe, третье – у колумбийца Альваро Хосе Ходега (Deceuninck-Quick Step).