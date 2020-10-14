14 октября состоялся 11-й этап супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики преодолели дистанцию 182 км.
Победителем стал француз Арно Демар из команды FDJ, показавший результат 4 часа, 3 минуты и 52 секунды. Второе место – у словацкого спортсмена Петера Сагана из команды BORA-hansgrohe, третье – у колумбийца Альваро Хосе Ходега (Deceuninck-Quick Step).
Джиро д'Италия
Демар выиграл второй этап «Джиро» подряд и третий в сумме
- Демар выиграл уже четвертый этап на этом «Джиро».
- Лидером общего зачета остался португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step, который сегодня финишировал 22-м.
- Демар занимает в генерале 122-е место.
Джиро д'Италия
Демар снова выиграл этап «Джиро»
Джиро д'Италия
Демар взял 4-й этап «Джиро»