14 октября состоялся 11-й этап супервеломногодневки «Джиро д'Италия». Гонщики преодолели дистанцию 182 км.

Победителем стал француз Арно Демар из команды FDJ, показавший результат 4 часа, 3 минуты и 52 секунды. Второе место – у словацкого спортсмена Петера Сагана из команды BORA-hansgrohe, третье – у колумбийца Альваро Хосе Ходега (Deceuninck-Quick Step).

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  • Демар выиграл уже четвертый этап на этом «Джиро».
  • Лидером общего зачета остался португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step, который сегодня финишировал 22-м.
  • Демар занимает в генерале 122-е место.

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