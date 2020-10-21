Завершился 17-й этап элитной веломногодневки «Джиро д’Италия».
Австралиец Бен О'Коннор из команды NTT проехал горный этап протяженностью 203 км за 5 часов 50 минут 59 секунд, для гонщика это первая победа на этапах «Джиро». Второе место занял австриец Херманн Пернштайнер из Bahrain-Mclaren, третье – у бельгийца Томаса де Гендта (+1.10) из Lotto. Российский спортсмен Ильнур Закарин из ССС Team занял четвертое место (+1.13).
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