25 октября на заключительном этапе «Джиро д’Италия» гонщики проехали индивидуальную гонку с раздельного старта. Победу одержал Филиппо Ганна. Тао Джогеган Харт стал 13-м, Джай Хиндли 38-м – это позволило британцу выиграть общий зачет.
Общий зачет (после 22-го этапа)
1) Тао Джогеган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 85.40,21
2) Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 0,39
3) Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – 1,29
4) Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 2,57
5) Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 3,09
…
22. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1.06,11.
- Это главная победа в карьере 25-летнего Харта.