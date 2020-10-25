25 октября на заключительном этапе «Джиро д’Италия» гонщики проехали индивидуальную гонку с раздельного старта. Победу одержал Филиппо Ганна. Тао Джогеган Харт стал 13-м, Джай Хиндли 38-м – это позволило британцу выиграть общий зачет.

Общий зачет (после 22-го этапа)

Джиро д'Италия
Харт разбил сердца соперников и покорил 20-й этап «Джиро»
ДЕНЬ НАЗАД

1) Тао Джогеган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 85.40,21

2) Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 0,39

3) Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – 1,29

4) Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 2,57

5) Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 3,09

22. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1.06,11.

  • Это главная победа в карьере 25-летнего Харта.

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