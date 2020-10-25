25 октября на заключительном этапе «Джиро д’Италия» гонщики проехали индивидуальную гонку с раздельного старта. Победу одержал Филиппо Ганна. Тао Джогеган Харт стал 13-м, Джай Хиндли 38-м – это позволило британцу выиграть общий зачет.