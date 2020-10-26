25-летний британец Тао Джогеган Харт стал победителем престижной веломногодневки «Джиро д'Италия», опередив на последнем этапе австралийца Джая Хиндли. Ниже – пачка интересных фактов о триумфаторе «Джиро»-2020.

Начинал карьеру в футболе

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Харт не сразу распознал собственную страсть к велоспорту: до 12 лет он занимался футболом, выступая на позиции вратаря, а еще ходил в секцию плавания. На тот момент Тао уже катался на красном BMX, но, когда ему стукнуло 13, отец принес домой женский велик Specialized Dolce – с него все и началось.

«Велосипедный клуб Hackney повесил в моей школе объявление о наборе участников в велогонки на траве. С того момента все и понеслось, как снежная лавина. Моим первым соревнованием стал чемпионат Лондона среди молодежи до 14 лет, где я стал предпоследним», – рассказывает Харт.

Занимался великами вместе с Алексом Петерсом

Петерс – еще один гонщик, который сейчас выступает за команду Canyon DHB p/b Soreen. Алекс и Тао вместе гоняли прямо по Лондону: однажды Харт так усердствовал в желании обогнать товарища, что врезался в бампер проезжавшего мимо автомобиля.

Был и другой жесткий эпизод: Петерс перелетел через руль и получил небольшую травму. Тао пришлось стучаться в дверь ближайшего дома, так как у него не было денег на телефоне, чтобы вызвать медиков. «Мы выходили на улицу без денег, без еды, но зато с нашими велосипедами, которые были в полном порядке. Когда ты молод, мир кажется совсем другим, не так ли?» – ностальгирует по тем временам победитель «Джиро».

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Необычное имя

Если быть дотошным, то правильно оно произносится так: Тай-о Гай-ган Харт. «Мое имя – ирландское, а Тао – это еще и гэльский вариант для имени Том, так зовут моего отца», – говорит Харт.

Не использует биодобавки

Лэнс Армстронг просто-таки прифигеет от этого пункта! Но да, Тайо Гайган не только не использует допинг (еще бы), но даже не пьет никаких биодобавок. «Люди говорят: о, ты, должно быть, очень доволен своими результатами, приходи и выпей пинту пива. А я отвечаю им, что не пью в сезон гонок. Впрочем, я стараюсь не усердствовать с диетами – просто прикладываю усилия, чтобы правильно питаться.

Был забавный момент: в Хорватии ко мне пришел допинг-офицер, и мне пришлось заполнить форму со списком моих добавок. Вы бы видели его лицо, когда я сказал, что у меня с собой ничего нет. Он был потрясен. Большинство гонщиков принимают поливитамины, рыбий жир и прочее, но я ем только настоящую пищу. Следить за телом – это не ракетостроение», – откровенничает Тайо.

Фанат «Арсенала»

Любовь к футболу, которым Харт занимался в детстве, сохранилась у него и по сей день – победитель «Джиро» болеет за лондонский «Арсенал». 26 октября «канониры» поздравили Тайо с победой в Гранд-туре.

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