Главное событие весны в велоспорте – легендарная многодневка «Джиро д’Италия». Eurosport представлляет ультимативный гайд предстоящего турнира.

Когда пройдет

Веломногодневка стартует 8 мая и финиширует 30 мая. Гонщикам предстоит преодолеть 21 этап – около 3,5 тысяч километров за три недели. Это первый Гранд-тур в сезоне-2021 – после того, как коронавирус сломал календарь и перенес «Джиро д’Италия»-2020 на октябрь.

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Где пройдет

Первый этап «Джиро д’Италия» начнется в Турине, а завершится в Милане. Календарь престижнейшей веломногодневки изобилует сложными горными этапами – гонщиков ждут шесть горных финишей, а также две «разделки». Жемчужинами гонки станут 14-й этап с финишем на знаменитой вершине Монте-Дзонколан и королевский 16-й этап в Кортина-д'Ампеццо.

Кто участвует

Чемпион «Джиро д’Италия»-2020 Тао Джогеган Харт не вернулся для защиты титула – в этом году британец нацелен на победу в «Тур де Франс». Поэтому у веломногодневки гарантированно будет новый чемпион. Главные фавориты – Саймон Йейтс, Винченцо Нибали, Микель Ланда и Хью Карти. Всего за победу в «Джиро д’Италия» сразятся представители 23 команд.

Прошлогоднего чемпиона INEOS Grenadiers вместо Харта представит прославленный чемпион Эган Берналь. Вторым номером команды станет россиянин Павел Сиваков. 23-летний гонщик наверняка должен стать претендентом на высокие места – в прошлом сезоне Сиваков закончил «Джиро» на девятом месте, а в рамках подготовки к итальянскому Гранд-туру финишировал шестым в общем зачете «Тура Альп», отлично пройдя горные этапы.

Павел Сиваков (INEOS Grenadiers) Фото: Getty Images

Второй россиянин на «Джиро д’Италия» – Александр Власов. Он стартует в статусе лидера «Астаны». Прошлогодняя итальянская веломногодневка 25-летнему гонщику не удалась – он был вынужден сойти в самом дебюте из-за проблем со здоровьем. Но сейчас Власов находится в отличной форме – этой весной он стал вторым в гонке «Париж – Ницца» и третьим в «Туре Альп».

Александр Власов Фото: Getty Images

«Джиро» – одна из самых успешных веломногодневок для россиян. В 1994 году розовую чемпионскую майку выиграл Евгений Берзин, в 1996 году – Павел Тонков, а в 2009 году – Денис Меньшов. Долгое время единственным российским претендентом на Гранд-турах был Ильнур Закарин, но «Джиро»-2021 он, увы, вынужден пропустить.

Также стоит обратить внимание на украинского вундеркинда Андрея Пономаря – 18-летний гонщик Androni Giocattoli-Sidermec станет самым юным участником «Джиро» с 1929 года.

Где смотреть

Все гонки можно будет посмотреть на каналах Eurosport 1 и Eurosport 4K под комментарии непревзойденного Сергея Курдюкова. Трансляции будут доступны в России, Украине, Казахстане и Беларуси. А еще следить за «Джиро д’Италия» можно на нашем сайте и в приложении во вкладке «Смотреть» (доступ по подписке).

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