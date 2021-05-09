Бельгийский велогонщик Тим Мерлье из команды Alpecin-Fenix стал победителем второго этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Этап протяженностью 179 км прошел между Ступиниджи и Новарой. Время победителя – 4 часа 21 минута и 9 секунд. Тем не менее, розовая майка лидера осталась на плечах Филиппо Ганны, которому удалось набрать дополнительные очки по ходу гонки. Вторым финишировал итальянец Джакомо Ниццоло из Qhubeka-ASSOS, третье место занял его соотечественник – представитель Cofidis Элиа Вивиани.

По итогам этапа лидером генеральной квалификации остается Филиппо Ганна. Его время – 4 часа 29 минут и 53 секунды.

Третий этап протяженностью 190 км пройдет 10 мая.

Джиро д'Италия 2 россиянина и масса горных этапов. Превью «Джиро д’Италия»-2021 07/05/2021 В 15:15

Тур Турции Фанат поехал на велосипеде вверх ногами и насмешил гонщиков 13/04/2021 В 11:39