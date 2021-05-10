Нидерландский гонщик Intermarchе – Wanty – Gobert Matеriaux Тако ван дер Хорн выиграл 3-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
На этапе Биелла – Канале гонщикам предстояло преодолеть 190 километров по маршруту с тремя категорийными вершинами. Ван дер Хорн приехал к финишу первым. Это первая победа на этапе Гранд-тура как для него, так и для его команды. Время Ван дер Хорна – 4 часа 21 минута и 29 секунд. Давиде Чимолаи из команды Israel Start-Up Nation отстал от голландца на 4 секунды и стал вторым. Петер Саган из BORA – Hansgrohe с тем же отставанием закончил гонку третьим.
- Филиппо Ганна сохранил лидерство в генеральной квалификации.
- Четвертый этап протяженностью 187 километров пройдет 11 мая.
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