Американский гонщик UAE-Team Emirates Джо Домбровски выиграл четвертый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

На этапе Пьяченца – Сестола гонщикам предстояло преодолеть 187 километров по маршруту с тремя категорийными вершинами. Время Домбровски – 4 часа 58 минут и 38 секунд. Алессандро де Марки из команды Israel Start-Up Nation отстал от голландца на 13 секунд и стал вторым. Филиппо Фиорелли из Bardiani-CSF-Faizanе с отставанием в 27 секунд закончил гонку третьим.

Лидерство в генеральной квалификации захватил Алессандро де Марки.

Пятый этап протяженностью 177 километров пройдет 12 мая.

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