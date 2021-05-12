Австралийский гонщик Lotto Soudal Калеб Юэн выиграл пятый этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
На этапе Модена – Каттолика гонщикам предстояло преодолеть 177 километров по равнинному маршруту. Время Юэна – 4 часа 7 минут и 1 секунда. Джакомо Ниццоло из команды Team Qhubeka ASSOS стал вторым, а Элиа Вивиани из Cofidis, Solutions Crédits закончил гонку третьим.
В генеральной классификации лидерство сохранил Алессандро де Марки, представляющий команду Israel Start-Up Nation.
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- Победу в четвертом этапе одержал американец Джо Домбровски.
- Шестой этап протяженностью 160 километров пройдет 13 мая.
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