Российский гонщик INEOS Grenadiers Павел Сиваков снялся с «Джиро д'Италия» после падения на пятом этапе. Сиваков упал на участке за 15 км до финиша, но доехал гонку до конца.
«К сожалению, Павел Сиваков вынужден сойти с «Джиро» после травмы плеча, полученной в результате падения на сегодняшнем этапе», – гласит сообщение в твиттере команды INEOS Grenadiers.
Неприятное падение Сивакова в конце 5-го этапа «Джиро»
Джиро д'Италия
Неприятное падение Сивакова в конце 5-го этапа «Джиро»
- Выиграл пятый этап веломногодневки австралийский гонщик Lotto Soudal Калеб Юэн.
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