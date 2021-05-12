Российский гонщик INEOS Grenadiers Павел Сиваков снялся с «Джиро д'Италия» после падения на пятом этапе. Сиваков упал на участке за 15 км до финиша, но доехал гонку до конца.
«К сожалению, Павел Сиваков вынужден сойти с «Джиро» после травмы плеча, полученной в результате падения на сегодняшнем этапе», – гласит сообщение в твиттере команды INEOS Grenadiers.

Неприятное падение Сивакова в конце 5-го этапа «Джиро»

Джиро д'Италия
Неприятное падение Сивакова в конце 5-го этапа «Джиро»
3 ЧАСА НАЗАД
  • Выиграл пятый этап веломногодневки австралийский гонщик Lotto Soudal Калеб Юэн.
  • Шестой этап протяженностью 160 километров пройдет 13 мая.
Юэн выиграл 5-й этап «Джиро д'Италия»
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