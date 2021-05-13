Опубликовано 13/05/2021 в 15:48 GMT | Обновлено 13/05/2021 в 16:29 GMT

Швейцарский гонщик Bahrain Victorious Джино Медер стал победителем шестого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». Он пролетел среднегорную дистанцию в 160 километров за 4 часа 17 минут и 52 секунды.

На 12 секунд от чемпиона отстали колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers и ирландец Дэниэл Мартин (Israel Start-Up Nation). На 10-м месте финишировал русский гонщик «Астаны» Александр Власов. Его отставание от Медера составило 29 секунд.

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В генеральной классификации после шести этапов лидером стал венгр Аттила Вальтер из Groupama–FDJ.

Он на 11 секунд опережает Ремко Эвенепула (Deceuninck – Quick-Step) и Берналя, Власов поднялся с шестого на четвертое место в тотале и проигрывает лидеру 24 секунды.

Седьмой этап «Джино» будет равнинным. Он стартует в пятницу, 14 мая, и пройдет от Нотареско до Термоли. Прямую трансляцию будет вести телеканал Eurosport 1.

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