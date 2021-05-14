Гонщик из Австралии Калеб Юэн выиграл седьмой этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» в Термоли. Представитель команды Lotto-Soudal финишировал впереди всех на равнинном отрезке цикла за 4 часа 42 минуты и 12 секунд.

Юэн опередил конкурентов в заключительном спурте. На втором месте гонку завершил итальянец Давиде Чимолай из Israel Start-Up Nation. Третьим дистанцию закончил бельгиец Тим Мерлье из Alpecin-Fenix.

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В генеральной классификации розовую маску сохранил венгерский гонщик Аттила Вальтер из команды Groupama–FDJ. Калеб же перехватил цикломеновую майку лидера зачета спринтеров.

Для Юэна эта победа стала второй в Италии. Ранее он финишировал первым на пятом, равнинном этапе многодневки между Моденой и Каттоликой.

Восьмой этап «Джиро» станет среднегорным и пройдет от Фоджи до Гуардии-Санфрамонди. Гонщики проедут 170 километров и стартуют в субботу, 15 мая.

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