Опубликовано 15/05/2021 в 16:30 GMT | Обновлено 15/05/2021 в 16:30 GMT

Французский велогонщик команды Cofidis Виктор Лафай стал победителем 7-го этапа многодневки «Джиро д'Италия». Спортсмены преодолели 170 километров дистанции от Фоджи до Гуардия-Санфрамонди.

Лафай финишировал в одиночестве и привез ближайшему сопернику – итальянцу Франческо Гавацци (Androni-Sidermec) – 36 секунд. Третьим этап закончил Никлас Арндт (DSM) из Германии с отставанием в 37 секунд от победителя.

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Выступающий за команду Astana российский гонщик Александр Власов пересек финиш 11-м (+4,48), но остался 4-м в генеральной классификации.

В общем зачете «Джиро» лидирует венгр Аттила Вальтер из Groupama - FDJ, Власов уступает ему 24 секунды.

8-й этап, по ходу которого гонщики проедут 158 километров из Кастель-ди-Сангро в Кампо Феличе, состоится 16 мая.

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