Французский велогонщик команды Cofidis Виктор Лафай стал победителем 7-го этапа многодневки «Джиро д'Италия». Спортсмены преодолели 170 километров дистанции от Фоджи до Гуардия-Санфрамонди.
Лафай финишировал в одиночестве и привез ближайшему сопернику – итальянцу Франческо Гавацци (Androni-Sidermec) – 36 секунд. Третьим этап закончил Никлас Арндт (DSM) из Германии с отставанием в 37 секунд от победителя.
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Выступающий за команду Astana российский гонщик Александр Власов пересек финиш 11-м (+4,48), но остался 4-м в генеральной классификации.
- В общем зачете «Джиро» лидирует венгр Аттила Вальтер из Groupama - FDJ, Власов уступает ему 24 секунды.
- 8-й этап, по ходу которого гонщики проедут 158 километров из Кастель-ди-Сангро в Кампо Феличе, состоится 16 мая.
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