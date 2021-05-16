Опубликовано 16/05/2021 в 15:40 GMT | Обновлено 16/05/2021 в 15:40 GMT

Россиянин Александр Власов, представляющий команду «Астана», финишировал третьим на девятом этапе престижной многодневной гонки «Джиро д'Италия». Этап протяженностью 158 км прошел между городами Кастель-ди-Сангро и Кампо Феличе.

Победил колумбиец стал колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, вторым к финишу пришел итальянец Джулио Чикконе, представляющий команду Trek – Segafredo.

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В общем зачете первое место занимает Берналь, вторым идет бельгиец Ремко Эвенепул, Власов сохранил третью строчку.

Десятый этап пройдет 17 мая, его протяженность составит 139 км.

Многодневка состоит из 21 этапа, она завершится 30 мая в Милане.

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