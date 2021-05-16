Россиянин Александр Власов, представляющий команду «Астана», финишировал третьим на девятом этапе престижной многодневной гонки «Джиро д'Италия». Этап протяженностью 158 км прошел между городами Кастель-ди-Сангро и Кампо Феличе.
Победил колумбиец стал колумбиец Эган Берналь из Ineos Grenadiers, вторым к финишу пришел итальянец Джулио Чикконе, представляющий команду Trek – Segafredo.
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В общем зачете первое место занимает Берналь, вторым идет бельгиец Ремко Эвенепул, Власов сохранил третью строчку.
- Десятый этап пройдет 17 мая, его протяженность составит 139 км.
- Многодневка состоит из 21 этапа, она завершится 30 мая в Милане.
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