Опубликовано 17/05/2021 в 15:56 GMT | Обновлено 17/05/2021 в 16:07 GMT

Словацкий гонщик BORA – hansgrohe Петер Саган выиграл 10-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

На спринтерском этапе Л’Акуила – Фолиньо гонщикам предстояло преодолеть 139 километров с одним подъемом четвертой категории. Время Сагана – 3 часа 10 минут и 56 секунд. Фернандо Гавирия из команды UAE-Team Emirates стал вторым, а Давиде Чимолаи из Israel Start-Up Nation закончил гонку третьим.

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Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech стал 13-м с отставанием в семь секунд.

11-й этап пройдет 19 мая, его протяженность составит 162 км.

Многодневка состоит из 21 этапа, она завершится 30 мая в Милане.

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