Словацкий гонщик BORA – hansgrohe Петер Саган выиграл 10-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
На спринтерском этапе Л’Акуила – Фолиньо гонщикам предстояло преодолеть 139 километров с одним подъемом четвертой категории. Время Сагана – 3 часа 10 минут и 56 секунд. Фернандо Гавирия из команды UAE-Team Emirates стал вторым, а Давиде Чимолаи из Israel Start-Up Nation закончил гонку третьим.
Джиро д'Италия
Саган выиграл 10-й этап «Джиро»
Русский велогонщик Александр Власов из Astana – Premier Tech стал 13-м с отставанием в семь секунд.
- 11-й этап пройдет 19 мая, его протяженность составит 162 км.
- Многодневка состоит из 21 этапа, она завершится 30 мая в Милане.
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